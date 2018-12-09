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رياضة

علي جمعة يشكر وزير الشباب والرياضة على التعاون الفعال بين المؤسسات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل انطلاق النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري، والمخصص دخله لصالح مستشفى شفاء الأورمان، ومستشفى الجذام أحد المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

يأتي هذا في إطار الاحتفالات بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيِب الله ثراه، حيث تستضيف مصر النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه وجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر والتحية للتعاون الفعال والبناء بين مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، ووزارة الشباب والرياضة، ومجتمع قطاع الأعمال والإعلام.

وأضاف علي جمعة يهدف الماراثون في نسخته الخامسة إلى دعم مستشفى الجذام والتي تشرف عليها مؤسسة مصر الخير وتساهم في علاج 580 مريض وموجودة على مساحة 20 فدان وتحتاج إلى الدعم والتغيير الجذري لتستعيد ما كانت عليه منذ مائة عام مضت، ونأمل في مواصلة التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي الذي بدأ منذ العديد من السنوات بدعم غير محدود لمصر والمصريين.
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