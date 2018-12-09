علي جمعة يشكر وزير الشباب والرياضة على التعاون الفعال بين المؤسسات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل انطلاق النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري، والمخصص دخله لصالح مستشفى شفاء الأورمان، ومستشفى الجذام أحد المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.





يأتي هذا في إطار الاحتفالات بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيِب الله ثراه، حيث تستضيف مصر النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية.





ومن جانبه وجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر والتحية للتعاون الفعال والبناء بين مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، ووزارة الشباب والرياضة، ومجتمع قطاع الأعمال والإعلام.



