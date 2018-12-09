ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

القابضة لمياه الشرب تطلق تطبيقًا لتلقي الشكاوى.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
توك شو
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة بدأت منذ شهر الماضي بإطلاق المرحلة الأولى من تطبيق تلقي شكاوى المواطنين على المحمول.

وأضاف "رسلان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" بفضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الهدف من إنشاء ذلك التطبيق أن يكون وسيلة سهلة وسرية للتواصل مع الجمهور "المستهلك"، منوها عن استمرارية التواصل معهم من خلال الخط الساخن للشكاوى 125 أو من خلال مراكز خدمة العملاء المتواجدة على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التطبيق يحتاج إلى الاسم والعنوان لتسجيل البيانات، لافتا إلى أنه في حالة الاستفسار عن فاتورة المياه أو لتسجيل شكاوى خاصة في مكان معين يتطلب من المستخدم إدخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة به.

وتابع: التطبيق يوفر بعض البيانات للمواطن مثل أسعار المياه، وطريقة حساب الفاتورة لمعرفة المستهلك قيمة استهلاكه بالإضافة إلى توافر بعض البيانات مثل التوعية من أجل ترشيد الاستهلاك.
loading...

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

فرنسا لـ ترامب: اتركنا وشأننا

وكيل شيكابالا يكشف حقيقة قرب انتقال اللاعب للاتحاد السكندري

محافظ بورسعيد: اللي عاوز يعمل بطل يبعد عن النادي المصري

إحالة واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة عمليات بالمنوفية للنيابة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نجم ريال مدريد: إبراهيم حسن كان لاعبا رائعا

وزيرة الهجرة: مشروع جنة فرصة عقارية تقدمها الإسكان للمصريين في الخارج

صحيفة تكشف خطة أردوغان الخبيثة للتخلص من كبار قادة الجيش

5 أرقام تاريخية لـ محمد صلاح بعد هاتريك الدورى الإنجليزى

ليفربول يواصل الاحتفال بهاتريك محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل
الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018
بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39
حارس الأهلي عن أزمات الحضري: من خان يخون ولو بعد حين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟