القابضة لمياه الشرب تطلق تطبيقًا لتلقي الشكاوى.. فيديو

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة بدأت منذ شهر الماضي بإطلاق المرحلة الأولى من تطبيق تلقي شكاوى المواطنين على المحمول.



وأضاف "رسلان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" بفضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الهدف من إنشاء ذلك التطبيق أن يكون وسيلة سهلة وسرية للتواصل مع الجمهور "المستهلك"، منوها عن استمرارية التواصل معهم من خلال الخط الساخن للشكاوى 125 أو من خلال مراكز خدمة العملاء المتواجدة على مستوى أنحاء الجمهورية.



وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التطبيق يحتاج إلى الاسم والعنوان لتسجيل البيانات، لافتا إلى أنه في حالة الاستفسار عن فاتورة المياه أو لتسجيل شكاوى خاصة في مكان معين يتطلب من المستخدم إدخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة به.



وتابع: التطبيق يوفر بعض البيانات للمواطن مثل أسعار المياه، وطريقة حساب الفاتورة لمعرفة المستهلك قيمة استهلاكه بالإضافة إلى توافر بعض البيانات مثل التوعية من أجل ترشيد الاستهلاك.

