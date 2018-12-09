ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الفرنسيون يترقبون خطابا مصيريا لماكرون في محاولة لاحتواء غضب السترات الصفراء..توقعات بالإعلان عن إجراءات مهمة للتهدئة بعد اشتباكات السبت..وزير المالية يحذر من كارثة اقتصادية..والشرطة تعتقل 1723متظاهرا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:30 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قسم الخارجي
- الرئيس الفرنسي يلقي خطابا للشعب الفرنسي غدا 
- ماكرون يشكر الشرطة على شجاعتهم خلال المواجهات
- السترات الصفراء تحشد لموجة جديدة من الاحتجاجات السبت المقبل

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يقدم اعتذارا للشعب الفرنسي عبر التلفاز وسيعلن مزيدا من التخفيضات الضريبية، وذلك بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الشوارع الفرنسية السبت الماضي، حيث تحولت شوارع باريس إلى ساحات للمعارك بين الشرطة والمتظاهرين. 

وأشارت الصحيفة إلى اندلاع أعمال الشغب في العديد من المدن الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من التظاهرات، ومن بين تلك المدن، العاصمة باريس ومارسيليا وبوردو، بينما كان ماكرون جالسا في قصره الرئاسي يتابع الأحداث، حيث حطم المتظاهرون المعروفون بذوي السترات الصفراء نوافذ المتاجر وأشعلوا النيران في شوارع باريس واشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع طوال اليوم لتفريق المتظاهرين في العاصمة الفرنسية.

وبعد ثمانية أيام من صمت ماكرون، أعلن الرئيس الفرنسي عبر مؤيديه أنه سيتحدث مساء غد الإثنين على شاشة التلفزيون للرد على الفرنسيين الغاضبين، وأنه سوف يقدم المزيد من التنازلات فيما يتعلق بالضرائب، وقد تعرض ماكرون بالفعل لانتقادات لتخليه عن الضرائب على الديزل والبنزين ردا على أعمال الشغب المبكرة، لكن من المقرر أن يقدم تنازلات أكثر.

وقال متحدث باسم ماكرون إنه من المقرر أن يصدر إعلانا رئيسيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لكنه لم يشر لتفاصيل عن التوقيت أو حول ما يمكن أن يعلنه ماكرون.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة ،بنجامين جريفو، على تلفزيون LCI اليوم الأحد "إن رئيس الجمهورية سيقدم بالطبع إعلانات مهمة، ومع ذلك، لن تحل مشاكل متظاهري ذوي السترات الصفراء جميعها كالسحر".

وكسر ماكرون صمته عندما غرد على حسابه الشخصي على تويتر معبرا عن تقديره للشرطة، لكن الضغط قد ازداد عليه اليوم الأحد، لاقتراح حلول جديدة لتهدئة الغضب الذي يقسم فرنسا. 

وألغى الرئيس الفرنسي بالفعل زيادة ضريبة الوقود المخطط لها، لكن هذه الخطوة فشلت في إنهاء احتجاجات ذوي السترات الصفراء، والتي طالبت بتقليل الضرائب، واستحقاقات معاشات تقاعدية أفضل.

واشتبكت الشرطة والمتظاهرون في مدن فرنسية أخرى، لا سيما مرسيليا وتولوز وبوردو وفي بلجيكا المجاورة أيضا، وارتفع سقف مطالب المتظاهرين حيث دعوا إلى فرض ضرائب على الأغنياء إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور واستقالة ماكرون، وطالب البعض بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وانتقلت عدوى السترات الصفراء من فرنسا إلى بلجيكا حيث أفادت الشرطة البلجيكية، لوكالة نوفوستي الروسية، بأنها أوقفت حوالي 100 شخص على خلفية تنظيم احتجاج غير مرخص لأصحاب السترات الصفراء في العاصمة بروكسل.

وكانت احتجاجات السبت الماضي بمثابة ضربة مباشرة إلى ماكرون، الذي قرر التخلي عن زيادة ضريبة الوقود ،الأسبوع الماضي، التي دفعت في البداية إلى احتجاج ذوي السترات الصفراء قبل شهر.

وأضر ماكرون بمصداقيته مع المدافعين عن المناخ والمستثمرين الأجانب، وتلقى السخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعارض لاتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015 التي دافع عنها ماكرون في جميع أنحاء العالم، بينما أكدت السترات الصفراء أن احتجاجاتها ستستمر إلى أجل غير مسمى، للمطالبة بالمزيد من التخفيضات الضريبية.

واعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات السترات الصفراء، وحذر وزير المالية من "كارثة اقتصادية" تضرب فرنسا بسبب مظاهرات السترات الصفراء التي استمرت للأسبوع الرابع على التوالي، كما انتشرت دعوات للتظاهر في يوم السبت 15 ديسمبر، وسط ترقب لخطاب الرئيس الفرنسي وتوقعات بإعلان تغييرات جذرية في محاولة لإرضاء الأصوات الغاضبة.
loading...

ترشيحاتنا

عبد الشافي يتحدث لصدى البلد عن عودته للزمالك.. وتأثير جروس.. والتتويج بالبطولة العربية

إحالة واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة عمليات بالمنوفية للنيابة

المصرى يستقر على رحيل مصطفى يونس

مصرع مسئولين سودانيين في سقوط طائرة شرق البلاد

الكاف يكشف آخر تطورات التحقيق مع حكم أزمة الأهلي والترجي

خناقة شوارع في لقاء رجاء مطروح والجزيرة في دوري المظاليم

الاسماعيلي: الفريق لا يشرفه لعب الحضري به تصريح صحيح.. وهذه أسباب تطور الأزمة

250 جنيها إيجار وراء جريمة قتل خادمة أجنبية لصديقها

فاروق جعفر:الأهلي يحتاج موسمين لبناء فريق قوي

5 أرقام تاريخية لـ محمد صلاح بعد هاتريك الدورى الإنجليزى

مدافع وادى دجلة يتمسك بالانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى

الصين تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتقال المديرة المالية بـ هواوي.. وتتوعد بالرد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

فيديو جراف.. دافنشي الألماس بـ 50 مليون دولار
قيادي حزبي فرنسي يكشف سبب تدخل الرئيس الأمريكي في شئون بلاده
مدبولي: التواصل مع الدول الإفريقية بمختلف القطاعات على رأس أولوياتنا.. فيديو
خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟