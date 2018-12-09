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رياضة

طفل صغير يعبر عن عشقه لـ محمد صلاح بطريقه مؤثرة وجميلة.. صورة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
تداول عدد من نشطاء الفيس بوك صورة لـ طفل صغير عبر فيها عن مدى حبه وعشقه لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري، حيث منعته بساطة حاله من شراء تيشيرت صلاح الأصلي لذلك لجأ لارتداء "كيس" وكتب عليه اسم محمد صلاح ورقم قميصه "11".

وقاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول للوصول إلى قمة الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، في مرمى بورنموث، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب "فيتنس فيرست".

ودخل الفرعون المصري تاريخ ليفربول بأهدافه في مرمى بورنموث، حيث أصبح أسرع لاعب في تاريخ الريدز يسجل 42 هدفًا في البريمرليج، كما أصبح أول لاعب مع ليفربول يتمكن من التسجيل في ثلاث مباريات متتالية أمام بورنموث.
طفل صغير يعبر عن عشقه لـ محمد صلاح بطريقه مؤثرة وجميلة.. صورة
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