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فن

الليلة.. نوادر الطرب على طريقة البابلي في حفل الموسيقى العربية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
شيري نبيل
انتهت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي من جميع الاستعدادات الخاصة بحفلهم المقرر إقامته مساء اليوم "الأحد"، على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية.

ويعد الحفل آخر حفلات الفرقة ضمن سلسلة حفلاتهم الخاصة بعام 2018، ويحضر حاليا "البابلي" لخطة فنية مميزة لتقديمها على مسارح الأوبرا في العام الجديد 2019.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، ويتضمن مجموعة متنوعة من نوادر الطرب العربى لكبار الملحنين منها سماعى بياتى لـ ابراهيم العريان، موشح السمع والراح لـ محمد القصبجى، لا مش انا اللى ابكى – اهون عليك – سكن الليل قصيدة سهرت لـ محمد عبد الوهاب، غريبة منسية لـ كمال الطويل، وغيرها.

ويشارك في الأداء كل من ريم حمدى، محمد شوقى، نهى حافظ، احمد محسن، احمد الوزيرى، حنان عصام، مازن دراز، احمد صبرى، رضوى سعيد، ياسر سليمان وانغام مصطفى.
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