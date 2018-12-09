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رياضة

الإمارات تثني على دور وزارة الشباب في تنظيم ماراثون زايد الخيري

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
ريهام بكير
أثنى علي الشيحي، ممثل دولة الإمارات، على دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم ماراثون زايد الخيري، ومن المتوقع خروجه بشكل يليق بعظمة وحضارة مصر.

وأشار المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان إلى أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان تخدم حوالي 7 محافظات من جنوب مصر بأعلي مستوى من الخدمة. 

وتم الانتهاء من المرحلة الاولي والثانية من المستشفى في مدة 21 شهرا فقط، والمستشفى حاليا تعمل بكامل طاقتها وتقدم جميع الخدمات بالمجان لجميع الأعما،ر سواء كان علاجا كيماويا أو إشعاعيا أو عمليات جراحية وتحاليل وكافة انواع الخدمات التي تقدم لمرضى الأورام ، ونتيجة للضغط المتزايد على المستشفى يتم حاليا إنشاء المرحلة الثالثة بمساحة 27 ألف متر يكون فيه قسم الأطفال وقسم للطوارئ وتوسعة لغرف الرعايا العاديو والرعاية المركزة ، حيث أن المرحله الاولي والثانيه بها 165 سرير رعاية عادية ومركزه بالإضافة إلى مركز تدريب ومركز أبحاث وقسم للطوارئ.

ووجه القباني الشكر للجنه العليا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمشرفة على تنظيم ماراثون زايد الخيري لصالح مستشفى شفاء الأورمان.

وأشار القباني إلى أن توقيع البروتوكول ترجمه للشراكة بين الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني يتمثل في جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير على أرض الواقع.
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