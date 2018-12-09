أحمد خليل: مسلسل كأنه امبارح دراما اجتماعية يناقش مشاكل الشباب

قال الفنان أحمد خليل إن المشاهد المصري أصبح يهتم بالأعمال الفنية التي تعتمد على الدراما الاجتماعية وتناقش القضايا التي يعاني منها.





وأضاف : "ما جذب الجمهور لمسلسل "كأنه امبارح" أنه يناقش قضية مهمة وهي خطف الأطفال، حيث إن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير المسلسل اجتماعى إنسانى يطرح قضية مهمة تتعلق بمشاكل الشباب والمراهقين فى المجتمع، من خلال قصة أسرة مكونة من زوج وزوجة يعيشان فى استقرار حتى يتعرض ابنهما للخطف وهو فى سن صغيرة ويبدآن رحلة البحث عنه".



