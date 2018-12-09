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فن

أحمد خليل: مسلسل كأنه امبارح دراما اجتماعية يناقش مشاكل الشباب

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:24 م
أحمد خليل
أحمد خليل
شيري نبيل
قال الفنان أحمد خليل إن المشاهد المصري أصبح يهتم بالأعمال الفنية التي تعتمد على الدراما الاجتماعية وتناقش القضايا التي يعاني منها.

وأضاف : "ما جذب الجمهور لمسلسل "كأنه امبارح" أنه يناقش قضية مهمة وهي خطف الأطفال، حيث إن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير المسلسل اجتماعى إنسانى يطرح قضية مهمة تتعلق بمشاكل الشباب والمراهقين فى المجتمع، من خلال قصة أسرة مكونة من زوج وزوجة يعيشان فى استقرار حتى يتعرض ابنهما للخطف وهو فى سن صغيرة ويبدآن رحلة البحث عنه".

يشارك في بطولة المسلسل "أحمد وفيق، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد".
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