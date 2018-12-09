منى هلا: تأثرت بسبب صفعة شريف دسوقى وعمرو عابد في فيلم ليل خارجى

علقت الفنانة منى هلا على صفعها مرتين ضمن أحداث فيلمها الجديد "ليل خارجى" قائلة: تأثرت بالتأكيد من الصفعتين اللتين تلقتهما الأولى من الممثل شريف دسوقى والثانية من الفنان عمرو عابد.
وأضافت "هلا" فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلة: لكن تقبلت الصفعتين بطريقة عادية من منطلق الشخصية التى أقدمها، ولكن خارج الشخصية أرفض أن أتعرض لمثل هذه المواقف، ويكون لى رد فعل عنيف مع من يفعل هذا الأمر".
يذكر أن منى هلا يشاركها البطولة فى فيلمها الأخير "ليل خارجى" كريم قاسم وشريف دسوقى وأحمد مالك وتأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبد الله.