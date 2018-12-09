منى هلا: تأثرت بسبب صفعة شريف دسوقى وعمرو عابد في فيلم ليل خارجى

علقت الفنانة منى هلا على صفعها مرتين ضمن أحداث فيلمها الجديد "ليل خارجى" قائلة: تأثرت بالتأكيد من الصفعتين اللتين تلقتهما الأولى من الممثل شريف دسوقى والثانية من الفنان عمرو عابد.





وأضافت "هلا" فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلة: لكن تقبلت الصفعتين بطريقة عادية من منطلق الشخصية التى أقدمها، ولكن خارج الشخصية أرفض أن أتعرض لمثل هذه المواقف، ويكون لى رد فعل عنيف مع من يفعل هذا الأمر".



