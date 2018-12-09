التحقيق في وفاة مسجون جنائى بسجن طرة

فتحت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفي بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة وفاة مسجون جنائى داخل العنبر بسجن طرة.



وكشفت المعاينة الأولية لجثة المتوفى عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية بالجسد.



وكشفت التحقيقات الأولية عن الواقعة، أن المتهم سجين جنائي صدر ضده حكما بالسجن في اتهامه بقضية قتل، وأنه توفى داخل العنبر المحجوز به.



كان قد تلقى قسم شرطة المعادى إخطارا من سجن طرة يفيد بوفاة سجين داخل العنبر الخاص به، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.‎

