ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

التحقيق في وفاة مسجون جنائى بسجن طرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
اسلام مقلد
فتحت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفي بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة وفاة مسجون جنائى داخل العنبر بسجن طرة.

وكشفت المعاينة الأولية لجثة المتوفى عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية بالجسد.

وكشفت التحقيقات الأولية عن الواقعة، أن المتهم سجين جنائي صدر ضده حكما بالسجن في اتهامه بقضية قتل، وأنه توفى داخل العنبر المحجوز به.

كان قد تلقى قسم شرطة المعادى إخطارا من سجن طرة يفيد بوفاة سجين داخل العنبر الخاص به، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.‎
loading...

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: مشروع جنة فرصة عقارية تقدمها الإسكان للمصريين في الخارج

أصغر مصابة بالسرطان تبحث عن دم من نوع نادر

5 أرقام تاريخية لـ محمد صلاح بعد هاتريك الدورى الإنجليزى

مصدر أمني يروي تفاصيل انتحار فتاة دار السلام

يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

غيابات بالجملة فى طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

ملثمو السترات الصفراء في فرنسا ينهبون متاجر أبل.. فيديو

بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39

تنظيف شوارع باريس بعد احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.. فيديو

للرجال فقط.. 5 أكلات خارقة بديلة للفياجرا

رسميا.. الإسماعيلي يقرر عرض عصام الحضري للبيع

إحالة واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة عمليات بالمنوفية للنيابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل
الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018
بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39
حارس الأهلي عن أزمات الحضري: من خان يخون ولو بعد حين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟