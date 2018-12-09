معلمو ملوي تكرم الموجهين المثاليين ورموز بيت العائلة المصرية

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة "احمد محمد احمد علي" حفلًا كرمت فيه عدد 314 موجه مثالي على مستوى 4 لجان نقابية بملوي وديرمواس لأول مرة وذلك تقديرًا لجهودهم البارزة في العملية التعليمية وقيامهم بتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد، كما تم أيضًا تكريم رموز بيت العائلة المصرية ممثلًا في الشيخ نصر محمد مقرر لجنة الخطاب الديني والقس "أوغسطينوس إيليا" نائب بيت العائلة المصرية وطلعت محمد عبد المقصود مقرر لجنة الثقافة الأسرية، الذين قاموا بتنظيم العديد من الندوات بالمدارس لحث المعلمين والطلاب على تقبل الآخر ونبذ العنف ونشر وسطية الأديان وعدم التطرف وارتكاب اعمال عنف باسم الدين.



أكد "حامد الشريف" الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمعلمين، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن "خلف الزناتي" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على اهتمام "الزناتي" ورعايته لكل أطراف العملية التعليمية بما فيهم السادة الموجهين الذين لهم دور متميز وبارز في جودة التعليم، مشيدًا بالدور البارز الوطني لبيت العائلة المصرية في نشر الوعي والتسامح والتقارب بين أبناء الوطن الواحد.



واستعرض "الشريف" الخدمات التي تقدمها النقابة العامة لأعضائها برئاسة "الزناتي" من خدمات طبية بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم بالإضافة الى وحدات للإسكان الاجتماعي المستثناة من القرعة وزيادة القرض الحسن الى 15 ألف جنيه والميزة التأمينية الى 23 ألف جنيه اعتبارًا من يناير المقبل.



ومن جانبه هنأ "نقيب معلمي ملوي" الموجهين المكرمين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة، ناقلًا لهم تحيات هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين برئاسة الزناتي.



وأشار "حمادة النقيب" الى الدور المحوري الذي يتبناه بيت العائلة المصري بملوي والذي يساهم بشكل كبير في وأد الفتنة عن طريق التوعية بالمدارس والمؤسسات وعقد الندوات بالإضافة الى جلسات الصلح العرفي بالتعاون مع نقابة المعلمين بملوي والجهات الأمنية والمعنية.



حضر الحفل كل من الدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام بالمنيا، وإيهاب حمزة أمين حزب مستقبل وطن بأبو قرقاص، واحمد فتحي إسماعيل امين حزب مستقبل وطن بملوي، ومحمود عبد المعطي وعامر طه نائبا رئيس مركز ومدينة ملوي، ومحسن التوني مدير عام إدارة ملوي التعليمية، وحسام عبد العزيز مدير عام إدارة ديرمواس التعليمية، وأيمن عطا أمين النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وسلامة الكاشف أمين الصندوق، وصموئيل القمص مسئول الإعلام، وعمرو عبد الرحمن مسئول العلاقات العامة، وطارق الخولي امين مساعد امانة المهنيين بمحافظة المنيا لحزب مستقبل وطن.