أحمد خليل: لا أهتم بترتيب الأسماء على التتر

قال الفنان أحمد خليل إن فكرة ترتيب الأسماء على التتر أمر لا يهتم به خاصة أن الجمهور لا يهتم بهذه التفاصيل.
وأضاف في تصريح لصدى البلد : "كل ما يشغل المشاهد القضية التي يناقشها العمل أو الدور له تأثير أم لا، ومن وجهة نظري الشخصية أن الاهتمام بهذه الامور تؤدي الي الفشل".
يذكر أن آخر أعمال أحمد خليل الدرامية المشاركة في بطولة مسلسل "كأنه إمبارح" أمام أحمد وفيق، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل، ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وأخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.