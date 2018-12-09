أحمد خليل: لا أهتم بترتيب الأسماء على التتر

قال الفنان أحمد خليل إن فكرة ترتيب الأسماء على التتر أمر لا يهتم به خاصة أن الجمهور لا يهتم بهذه التفاصيل.





وأضاف في تصريح لصدى البلد : "كل ما يشغل المشاهد القضية التي يناقشها العمل أو الدور له تأثير أم لا، ومن وجهة نظري الشخصية أن الاهتمام بهذه الامور تؤدي الي الفشل".



