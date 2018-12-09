التأمين الصحى بالغربية تستعد لحملة 100 مليون صحة بالتوعية

عقد الدكتور أحمد جمال المسدى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالغربية اليوم اجتماعا موسعا مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بشأن مبادرة رئيس الجمهورية للحملة القومية " 100 مليون صحة " لفحص تلاميذ المرحلة الابتدائية من أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لتبدأ الحملة عملها يوم الأحد 16 /12 /2018 وتنتهى يوم الخميس 20 /12 /2018 .



أعطى مدير عام فرع الغربية تعليماته ببداية العمل فورا فى تجهيز المدارس المنوطة بالحملة وهى " مدرسة الليثى بمحلة أبو على، ومدرسة أبو بكر الصديق بطنطا، ومدرسة طه حسين بمحلة مرحوم مركز طنطا.



ووجه مديرى المناطق ببداية حملة التوعية لطلاب المدارس لمعرفة أهداف الحملة وذلك فى طابور الصباح بكل مدرسة.