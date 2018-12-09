حسين الجسمي يحيى حفلا غنائيا في دبي 27 ديسمبر

يحيى المطرب حسين الجسمى حفلا غنائيا فى دار أوبرا دبى يوم 27 ديسمبر الحالى، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



ومن المنتظر أن يشدو حسين الجسمى بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى دبى ومنها "راعى الزين وحبيتها والأسير وشفتك واجا الليل".



يذكر أن حسين الجسمي يستعد لإصدار ألبوم جديد في القريب، حيث يضم الألبوم عددا من الأغانى اللبنانية.