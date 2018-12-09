الشباب درع الأوطان ندوة بجنوب سيناء .. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة فعاليات الحملة القومية للأمن القومي المصري والعربي تحت شعار "الشباب.. درع الأوطان" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبحضور اللواء محمد الغباري المستشار العسكري لأكاديمية ناصر العسكرية بقاعه الاستاد الرياضي بطور سيناء وبمشاركة ١٥٠ مشارك من شباب الجامعة وابناء المدينة واعضاء برلمان الشباب.



وشهد فعاليات اللقاء محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضه بجنوب سيناء ، المحاسب فوزي عبد الحميد همام رئيس مدينة طور سيناء ، احمد عبد العزيز محمد وكيل المديريه للشباب ، اشرف عبدالرحيم همام مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ، عبد الواحد رشدي و دعاء العراقي مسئولي التنفيذ .



ومن جانبه قال " الغباري " خلال كلمته، والذي بدأت بتعريف الأمن القومي بأنه قدرة الدولة على تأمين قوتها الداخلية والخارجية والعسكرية والاقتصادية في مختلف نواحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهددها من الداخلية والخارج، موضحًا أنواع الحروب التي واجهت الوطن العربي.



أشار الغباري إلى كيفية مواجهة مصر هذه الحروب الشرسة عليها سواء من الداخل أو الخارج، مؤكدًا ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات ولابد أن يكون لهم دور فعال في اختيار من يمثلهم.