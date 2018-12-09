لأول مرة.. طالبات الأزهر بأسيوط يقدمن الإذاعة المدرسية باللغة الإنجليزية

ناشدت طالبات الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي، بمعهد فتيات القوصية بأسيوط، إدارة المعهد بالسماح لهن بتقديم الإذاعة المدرسية باللغة الإنجليزية، لأول مرة فى المعاهد الأزهرية.



ووافقت إدارة المعهد ممثلة، فى الأستاذة كوثر جادالله، عميدة المعهد، للطالبات بتقديم الإذاعة المدرسية باللغة الإنجليزية بناء على رغبة الطالبات لمعرفة قدراتهن وموهبتهن وتقييمها.



وبالفعل حضرت الطالبات برنامج الإذاعة المدرسية باللغة الإنجليزية وكانت بعنوان "الاحترام وعدم السخرية" وفقرة أخرى بعنوان "الإذاعة الصامتة"، بإشراف معلمة اللغة الإنجليزية فى المعهد الأستاذة أسماء موسى.



وفى النهاية شكرت إدارة المعهد الطالبات على تقديم الإذاعة بصورة محترمة وراقية وجيدة متمنية لهن دوام التوفيق والنجاح.

