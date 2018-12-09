ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جمال الشاعر يقدم أمسية شعرية على المسرح الصغير بالأوبرا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
شيري نبيل
يقدم الإعلامي جمال الشاعر أمسية شعرية في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير، وذلك ضمن النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يلقي "الشاعر" مجموعة مختارة من أعماله الإبداعية التي تتناول موضوعات تتنوع بين الرومانسية والوطنية.

يذكر أن جمال الشاعر حصل على بكالوريوس تجارة "قسم إدارة الأعمال" عام 1978 ثم درس الإعلام وعمل مذيعا بإذاعة صوت العرب من عام 1980 - 1983، ومذيعا بالتلفزيون من سنة 1983، كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية ومقدما لعدد من البرامج المتنوعة مثل أوبرا، شعر وشعراء، مهرجان رمضان، و أماني وأغاني.
loading...

ترشيحاتنا

رانيا يوسف توجه رسالة قوية إلى نقابة الممثلين بعد أزمة الفستان

محافظ بورسعيد: اللي عاوز يعمل بطل يبعد عن النادي المصري

كارثة داخل غرفة عمليات.. مشاجرة بين طبيبين بمستشفى الباجور خلال عملية ولادة

شرطية أم متظاهرة؟.. قصة السيدة الفرنسية التي صرخت في تظاهرات باريس وماذا قالت.. فيديو

السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

انقلاب مقطورة محملة بـ 20 طن فوسفات بترعة في أسيوط .. صور

مصر توقع اتفاقا بمليار دولار مع البنك الدولي لدعم الاقتصاد

نجم الأهلي السابق: وليد سليمان تعرض للظلم

مصور سويسري يعلن إسلامه وينطق الشهادة أمام شيخ الأزهر ويؤكد عشقه لـ مصر

مصرع مسئولين سودانيين في سقوط طائرة شرق البلاد

صحيفة سبق تكشف سبب تصدر الرمز العماني شعار القمة الخليجية

250 جنيها إيجار وراء جريمة قتل خادمة أجنبية لصديقها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

فيديو جراف.. دافنشي الألماس بـ 50 مليون دولار
قيادي حزبي فرنسي يكشف سبب تدخل الرئيس الأمريكي في شئون بلاده
مدبولي: التواصل مع الدول الإفريقية بمختلف القطاعات على رأس أولوياتنا.. فيديو
خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟