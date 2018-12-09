ماجد المدني ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد

انتهي الفنان ماجد المدني نجم برنامج "أراب آيدول" من تسجيل جميع أغاني ألبومه والذي يحمل اسم " ماجد المدني 2019 "" على تطبيق "ديزر" وعلى القناة الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع "اليوتيوب".



يذكر أن ماجد قدم العديد من الأغاني الخاصة به أبرزها أغنية "قطعة مني" و"بتخصمني ليه" و"كلمه"، و"سيدي حضر" و"هالزمن وش جاه" بالإضافة للعديد من الأعمال الفنية الناجحة.