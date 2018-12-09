ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجد المدني ينتهي من تسجيل ألبومه الجديد

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:34 م
صدى البلد
شيري نبيل
انتهي الفنان ماجد المدني نجم برنامج "أراب آيدول" من تسجيل جميع أغاني ألبومه والذي يحمل اسم " ماجد المدني 2019 "" على تطبيق "ديزر" وعلى القناة الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع "اليوتيوب".

يذكر أن ماجد قدم العديد من الأغاني الخاصة به أبرزها أغنية "قطعة مني" و"بتخصمني ليه" و"كلمه"، و"سيدي حضر" و"هالزمن وش جاه" بالإضافة للعديد من الأعمال الفنية الناجحة.
loading...

ترشيحاتنا

احذر يا وحيد.. صفقات المقاصة مع الأهلي لم ينجح أحد

نجم الأهلي السابق: وليد سليمان تعرض للظلم

النيران تمسك في مذيع على الهواء مباشرة.. فيديو

ملثمو السترات الصفراء في فرنسا ينهبون متاجر أبل.. فيديو

شرطية أم متظاهرة؟.. قصة السيدة الفرنسية التي صرخت في تظاهرات باريس وماذا قالت.. فيديو

الإعلام الأمريكي: تميم يهرب من قمة الرياض خوفاً من لقاء قادة الخليج

غيابات بالجملة فى طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

المصرى يستقر على رحيل مصطفى يونس

المتحدث العسكري يعلن عن توافر فرص عمل بالروبيكي.. تعرف على التفاصيل

مصدر أمني يروي تفاصيل انتحار فتاة دار السلام

مصر تكشف حقيقة تزوير شهادات الكويتيين بالجامعات المصرية

مصر توقع اتفاقا بمليار دولار مع البنك الدولي لدعم الاقتصاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

فيديو جراف.. دافنشي الألماس بـ 50 مليون دولار
قيادي حزبي فرنسي يكشف سبب تدخل الرئيس الأمريكي في شئون بلاده
مدبولي: التواصل مع الدول الإفريقية بمختلف القطاعات على رأس أولوياتنا.. فيديو
خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟