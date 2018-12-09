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مرأة

مخاطر الزائدة الدودية على المرأة الحامل

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:31 م
مخاطر الزائدة الدودية
مخاطر الزائدة الدودية على المرأة الحامل
اسماء محمد
قالت الدكتورة أميرة العمرى، أخصائى النساء والتوليد، إن النساء تتعرض خلال فترة الحمل لبعض المشكلات الصحية من بينها حدوث التهاب الزائدة أثناء فترة الحمل قليلة جدا، وعلى الرغم من أنها نسبة قليلة، إلا أنها أكثر العمليات الجراحية شيوعا أثناء فترة الحمل.

وأوضحت "أميرة" أنه يمكننا اكتشاف أعراض الزائدة الدودية بمجموعة من الأعراض، هى:
- الشعور بالغثيان والقىء.
- فقدان الشهية عدم الرغبة فى الأكل.
- ارتفاع فى درجة الحرارة.
- عند تحليل صور دم كاملة يكون بها زيادة فى عدد كرات الدم البيضاء.

وتنصح "أميرة" بعمل أشعة تليفزيونية على البطن، للاطمئنان على حالة الأم والجنين، وأيضا تفيد فى تشخيص الزائدة الدودية.
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