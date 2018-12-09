عرض فيلم ذيب فى الإمارات 14 ديسمبر

يعرض الفيلم الأردني ذيب للمخرج ناجي أبو نوّار في مركز القطارة للفنون بمدينة العين في الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 14 ديسمبر، وذلك فى تمام الساعة 8 مساءً، ضمن برنامج سينما القطارة.



ذيب هو أول الأفلام الطويلة للمخرج والكاتب الأردني ناجي أبو نوّار الذي اشترك في كتابته مع باسل غندور.



وتدور أحداث الفيلم في الصحراء العربية عام 1916، ويتناول قصة الفتى البدوي ذيب وشقيقه حسين اللذين يتركان أمن مضارب قبيلتهما في رحلة محفوفة بالمخاطر في مطلع الثورة العربية الكبرى، حيث تعتمد نجاة ذيب من هذه المخاطر على تعلم مبادئ الرجولة والثقة ومواجهة الخيانة.