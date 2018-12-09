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فن

تعرف على موعد حفل بهاء سلطان لإحياء حفل ليلة رأس السنة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
شيري نبيل
يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ٣١ ديسمبر الجارى.

يشارك في الحفل فرقة الدخلاوية والراقصة الروسية أوكسانا، على أن يختتم بهاء سلطان الحفل بفقرة تستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

ويقدم بهاء خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه، من بينها: "قلبك ياحول الله، احلف، قوم اقف، وغيرها".
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