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محافظات

محافظ الوادي الجديد يكرم مأموري أقسام الشرطة ورؤساء القرى لحمايتهم أملاك الدولة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:24 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
أ ش أ
كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مأموري أقسام الشرطة على مستوى المحافظة، لدورهم المتميز في دعم جهود المحافظة في تقنين التعديات على الأراضي، بالاضافة إلى تكريم عدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بمنحهم شهادات تقديرية، نظرا لجهودهم المبذولة فى حماية أملاك الدولة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الأحد - إن تضافر كافة جهود جميع الجهات التنفيذية ساهمت بشكل كبير في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.. مؤكدا تقديم كافة التسهيلات في إجراءات السداد بالتقسيط وكذلك توجيه إنذار أول للمتقاعسين عن السداد وبعد 15 يوما يتم توجيه إنذار ثان لفترة مماثلة ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضدهم والإزالة الفورية.

وأوضح المحافظ أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد تسليم عدد 100 مزارع عقود تقنين وضع اليد، وكذلك تكريم أوائل المسددين من المواطنين بكل مركز من مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد أقامت احتفالية اليوم لتسليم عقود تقنين وضع اليد لأول 7 مزارعين قاموا بسداد المبالغ المستحقة لتقنين أراضيهم بمساحات تبدأ من فدان إلى 50 فدانا.
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