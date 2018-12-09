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فن

كلوديا حنا تنتهي من تصوير يوم العرض وتنتظره في السينمات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
سعيد فراج
تنتظر الفنانة والمطربة العراقية كلوديا حنا طرح فيلم "يوم العرض" خلال الفترة المقبلة، إذ انتهت من تصوير دورها كأحد أبطال العمل مع الفنانين إيهاب فهمي وأحمد صيام وحسام الجندي وندى بهجت ومحمد السعدني ورضا إدريس ومن تأليف إيهاب ناصر وإخراج بيبرس الشهاوي ومن إنتاج عمرو طنطاوي.

قالت كلوديا في بيان صحفي، إنها تحمست لتقديم العمل الذي ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق تدور فكرته حول عملية نصب كبرى داخل أحد المسارح وتتصاعد الأحداث داخل العمل بطريقة درامية.

وأضافت كلوديا أن قصة العمل ممتعة وسيناريو الفيلم بعيد عن الابتذال وهو فيلم اجتماعي يناسب كل فئات المجتمع والشرائح العمرية مشددة على أنها تراهن على أن تكسر الصورة النمطية التى تكونت في عقل الجمهورعن أنها تؤدى أدوار الفتاة الارستقراطية التى تنتمى لطبقة الأثرياء فقط.

وعن تحضيرها للدور كشفت كلوديا عن أنها استدعت من ذاكرتها الانفعالية شخصيات عاملات النظافة التى تتعامل معهم في حياتها اليومية، قائلة " فهم متواجدين حولنا طوال الوقت نستعين بهم في منازلنا أو في الفنادق أو في الهيئات الحكومية ونتعايش معاهم وبالتالى تجد نفسك قريبا من همومهم ومشاكلهم وتعرف كيف يفكرون وماهى أهدافهم التى يطمحون لها".

وعلى الجانب الغنائي تستعد المطربة العراقية لطرح أغنية مطلع العام المقبل موضحة أن الغناء والتمثيل لا يتعارضان وأنها لن تفضل أحدهما على الأخر ولكنها تتأنى في اختياراتها الفنية بعد أن تغيرت أذواق جمهور المستمعين وأصبحت أغانى المهرجانات هى التى تسيطر على الساحة، وهو ما يجعلها تحاول أن تدرس طبيعة الجمهور المستهدف قبل الشروع في أى عمل غنائي حتى يحقق المراد منه.

وترى أن زمن إطلاق لألبومات انتهى في الوقت الحالى بعد انتشار منصات التواصل الإجتماعى المختلفة واقتصار طرح الألبومات على 3 أو 4 مطربين من الكبار هم الذين مازلوا يحققون رواجا وربحا من ورائها، في ظل تراجع شركات الإنتاج عن المغامرة مع المطربين والإنفاق على ألبومات الفنانين الذين لجأ عدد منهم إلى تولى أموره الإنتاجية بنفسه.
كلوديا حنا تنتهي من تصوير يوم العرض وتنتظره في السينمات
كلوديا حنا تنتهي من تصوير يوم العرض وتنتظره في السينمات
كلوديا حنا تنتهي من تصوير يوم العرض وتنتظره في السينمات
كلوديا حنا تنتهي من تصوير يوم العرض وتنتظره في السينمات
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