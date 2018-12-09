مدرب الهلال السعودي: الحكم جامل النصر

انتقد البرتغالي خوزيه خيسوس مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أداء الأرجنتيني نيستور بيتانا حكم مباراة فريقه مع النصر أمس، مشيرًا إلى أنه انحاز إلى النصر.



وقال: "الحكم كان يميل للنصر كثيرًا، وعندما نبهه الحكام المساعدون على وجود ركلة جزاء لم يستجب لهم، واتخذ القرار بنفسه، إذ انفرد بقرارات عديدة دون العودة إلى الـ "فار".



وبارك خيسوس الذي يختصر البرتغاليون اسمه الطويل بـ"جي جي" للنصر على الأداء بقوله: "أبارك للنصر مجاراتهم لنا في اللقاء".