محافظ الشرقية يصطحب طفلة من ذوي الاحتياجات إلى المدرسة.. صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باصطحاب الطفلة حبيبة محمد سعد، والتي تبلغ من العمر 7 سنوات والمقيمة بمدينة فاقوس لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة الزقازيق للإلتحاق بالصف الأول بالمدرسة والاستفادة من المناهج الدراسية المقدمة لها، والتي تتلائم مع حالتها، حيث إنها من ذوي القدرات الخاصة .



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد قام باستقبال الطفلة حبيبة بمكتبه بالديوان العام لاصطحابها للمدرسة، بعد أن أشرف بنفسه على إنهاء إجراءات إلتحاقها بالمدرسة وتوفير مكان لها ليساعدها على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح ولتقيم علاقة إيجابية مع الآخرين قائمة على المودة والإحترام المتبادل من خلال بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية خالية من التمييز والمضايقات وتحقق الأمن الفكري والراحة النفسية للطلاب .



يذكر أن أسرة الطفلة حبيبة كانت قد تقدمت بطلب لمحافظ الشرقية لتسهيل إجراءات إلتحاقها بمدرسة النور للمكفوفين وقبولها بالصف الأول بالمدرسة.



كما قام محافظ الشرقية بتفقد أقسام مدرسة النور للمكفوفين للإطمئنان على المستوى التعليمي والاجتماعي والسلوكي المقدم لأبنائنا ذوي القدرات الخاصة وللوقوف على احتياجات المدرسة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم .



وحرص المحافظ على متابعة ممارسة النشاط الرياضي لذوي القدرات الخاصة بالمدرسة والتقط معهم صورًا تذكارية متمنيًا لهم التوفيق .



وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن عام 2018 عامًا لذوي الإحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتهيئة المناخ المناسب لهم.