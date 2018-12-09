ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة المصرية في بوروندي تحتفل بمرور 54 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
أ ش أ
نظمت الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، عدة فعاليات اجتماعية وخيرية واحتفالات ثقافية بمناسبة مرور 54 عاما على إقامة السفارة المصرية في بوجمبورا وتدشين العلاقات المصرية – البوروندية.

وذكرت الخارجية اليوم الأحد أن الفعاليات تضمنت تنظيم أمسية مصرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة البوروندية، وإقامة أسبوع للسينما المصرية يشمل عرض أفلام مصرية مترجمة للغة الفرنسية، والتنسيق مع جمعية الصداقة البوروندية المصرية لتنظيم برنامج اجتماعي وخيري كبير – بمساهمات طوعية – عبر علاج 100 طالب بوروندي مجانا من قبل الأطباء المصريين المتواجدين في بوروندي، بالإضافة إلى توزيع جوائز تعليمية وثقافية على مجموعة من الطلبة.

وشارك في الأمسية أكثر من 500 مدعو بوروندي من كبار المسئولين والشخصيات العامة، فضلا عن طلاب جامعة بوجمبورا، حيث ألقت السفيرة كلمة عن المرأة المصرية ودورها البارز عبر الحقبات التاريخية المختلفة، ودورها خلال كل من ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.

كما ألقت بيلات نيونكورو Pelate Niyonkuru وزيرة الثقافة والرياضة البوروندية كلمة تناولت فيها التعاون الثقافي بين البلدين، معربةً عن شكرها لما تقدمه مصر من دعم للقطاع الثقافي في بوروندي، بالإضافة إلى التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

ومن جانبها، رحبت روسالى هافيتريمانا Rosalie Havyarimana نائب رئيس جامعة بوروندي بالحضور، وأكدت على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، موضحةً أن الحضارة المصرية يتم تدريسها بكافة المراحل التعليمية الأساسية كما يتم تدريسها بكلية الآداب بجامعتها.

كما تقدمت بالشكر للدولة المصرية على إسهاماتها في دعم العملية التعليمية في بوروندي من خلال المنح المختلفة التي تقدمها للطلبة البورونديين في مراحل التعليم المختلفة.
loading...

ترشيحاتنا

خناقة شوارع في لقاء رجاء مطروح والجزيرة في دوري المظاليم

مصدر أمني يروي تفاصيل انتحار فتاة دار السلام

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخطف الصدارة بفضل هاتريك محمد صلاح

البحرين تعلق على غياب أمير قطر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

إحالة دعوى تمكين أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد للمفوضين

مجهولان يعتديان على محامية بالضرب داخل صيدلية بالدقهلية

رانيا يوسف توجه رسالة قوية إلى نقابة الممثلين بعد أزمة الفستان

نجم الأهلي السابق: وليد سليمان تعرض للظلم

السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

الإسماعيلى يطارد صفقة الأهلى الجديدة بسبب حق الرعاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

فيديو جراف.. دافنشي الألماس بـ 50 مليون دولار
قيادي حزبي فرنسي يكشف سبب تدخل الرئيس الأمريكي في شئون بلاده
مدبولي: التواصل مع الدول الإفريقية بمختلف القطاعات على رأس أولوياتنا.. فيديو
خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟