السفارة المصرية في بوروندي تحتفل بمرور 54 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين

نظمت الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، عدة فعاليات اجتماعية وخيرية واحتفالات ثقافية بمناسبة مرور 54 عاما على إقامة السفارة المصرية في بوجمبورا وتدشين العلاقات المصرية – البوروندية.



وذكرت الخارجية اليوم الأحد أن الفعاليات تضمنت تنظيم أمسية مصرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة البوروندية، وإقامة أسبوع للسينما المصرية يشمل عرض أفلام مصرية مترجمة للغة الفرنسية، والتنسيق مع جمعية الصداقة البوروندية المصرية لتنظيم برنامج اجتماعي وخيري كبير – بمساهمات طوعية – عبر علاج 100 طالب بوروندي مجانا من قبل الأطباء المصريين المتواجدين في بوروندي، بالإضافة إلى توزيع جوائز تعليمية وثقافية على مجموعة من الطلبة.



وشارك في الأمسية أكثر من 500 مدعو بوروندي من كبار المسئولين والشخصيات العامة، فضلا عن طلاب جامعة بوجمبورا، حيث ألقت السفيرة كلمة عن المرأة المصرية ودورها البارز عبر الحقبات التاريخية المختلفة، ودورها خلال كل من ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.



كما ألقت بيلات نيونكورو Pelate Niyonkuru وزيرة الثقافة والرياضة البوروندية كلمة تناولت فيها التعاون الثقافي بين البلدين، معربةً عن شكرها لما تقدمه مصر من دعم للقطاع الثقافي في بوروندي، بالإضافة إلى التبادل الثقافي والفني بين البلدين.



ومن جانبها، رحبت روسالى هافيتريمانا Rosalie Havyarimana نائب رئيس جامعة بوروندي بالحضور، وأكدت على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، موضحةً أن الحضارة المصرية يتم تدريسها بكافة المراحل التعليمية الأساسية كما يتم تدريسها بكلية الآداب بجامعتها.



كما تقدمت بالشكر للدولة المصرية على إسهاماتها في دعم العملية التعليمية في بوروندي من خلال المنح المختلفة التي تقدمها للطلبة البورونديين في مراحل التعليم المختلفة.

