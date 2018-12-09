محام يكشف طبيعة المجتمعات التي تتعرض فيها المرأة للعنف الأسري

قال الدكتور أحمد مهران، المحامي، إن الفتيات والسيدات التي تتعرض للعنف هناك ما يقارب ال20% يعنفون من قبل أبائهن، 10% من أخواتهن، مؤكدا أن باقي ال70% يتعرضون للعنف الأسري من قبل أزواجهن.



وأوضح مهران خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الإحصائيات أثبتت تعرض المرأة للعنف بنسبة كبيرة في المجتمعات التي تفضل إنجاب الأبناء الذكور، لافتا إلى أن الفتاة تتعامل كزيادة عدد داخل الأسرة.



وأشار المحامي إلى أن هناك العديد من المجتمعات التي تعامل الفتاة كونها خادمة في المنزل لأخواتها من الذكور ووالديها، عوضا عن ما تتعرض له من عنف أسري.