ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محام يكشف طبيعة المجتمعات التي تتعرض فيها المرأة للعنف الأسري

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد مهران، المحامي، إن الفتيات والسيدات التي تتعرض للعنف هناك ما يقارب ال20% يعنفون من قبل أبائهن، 10% من أخواتهن، مؤكدا أن باقي ال70% يتعرضون للعنف الأسري من قبل أزواجهن.

وأوضح مهران خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الإحصائيات أثبتت تعرض المرأة للعنف بنسبة كبيرة في المجتمعات التي تفضل إنجاب الأبناء الذكور، لافتا إلى أن الفتاة تتعامل كزيادة عدد داخل الأسرة.

وأشار المحامي إلى أن هناك العديد من المجتمعات التي تعامل الفتاة كونها خادمة في المنزل لأخواتها من الذكور ووالديها، عوضا عن ما تتعرض له من عنف أسري.
loading...

ترشيحاتنا

للرجال فقط.. 5 أكلات خارقة بديلة للفياجرا

المصرى يستقر على رحيل مصطفى يونس

البحرين تعلق على غياب أمير قطر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

طفل صغير يعبر عن عشقه لـ محمد صلاح بطريقه مؤثرة وجميلة.. صورة

مصر توقع اتفاقا بمليار دولار مع البنك الدولي لدعم الاقتصاد

رسالة مؤثرة من نجم الأهلي الجديد إلى إيهاب جلال

مجهولان يعتديان على محامية بالضرب داخل صيدلية بالدقهلية

كارثة داخل غرفة عمليات.. مشاجرة بين طبيبين بمستشفى الباجور خلال عملية ولادة

محافظ بورسعيد: اللي عاوز يعمل بطل يبعد عن النادي المصري

صحيفة سبق تكشف سبب تصدر الرمز العماني شعار القمة الخليجية

ملثمو السترات الصفراء في فرنسا ينهبون متاجر أبل.. فيديو

الإسماعيلى يطارد صفقة الأهلى الجديدة بسبب حق الرعاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

فيديو جراف.. دافنشي الألماس بـ 50 مليون دولار
قيادي حزبي فرنسي يكشف سبب تدخل الرئيس الأمريكي في شئون بلاده
مدبولي: التواصل مع الدول الإفريقية بمختلف القطاعات على رأس أولوياتنا.. فيديو
خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟