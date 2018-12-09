الرجاء ينفرد بصدارة مجموعة بحري بالفوز على الجزيرة

حقق فريق الرجاء المطروحي الفوز على شقيقه الجزيرة بنتيجة هدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة ال12 للمجموعة الثالثة "بحري" ضمن منافسات دوري القسم الثاني .



سجل الهدف احمد المغربي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء بينما اضاع فريق الجزيرة ضربة جزاء في الدقيقة 82 من زمن المباراة.



وبهذا الفوز يواصل فريق الرجاء تصدره للمجموعة الثانية برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه المنصورة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة .