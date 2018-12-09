شاهد.. حديث جانبي بين ولي العهد السعودي وممثل قطر في قمة الخليج

تداولت وسائل إعلام سعودية لقطات مصورة لحديث جانبي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وممثل قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.



وأظهرت اللقطات الحديث الجانبي بين الأمير بن سلمان والممثل القطري على هامش القمة، في حين رجح متابعون أن كون الحديث بروتوكوليًا، في إطار واجب الضيافة من قبل المملكة المستضيفة للقمة والمشاركين فيها.



