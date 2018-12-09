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اقتصاد

وزير المالية لـ صدى البلد: بدأنا تفعيل استراتيجية خفض الدين .. والخطة تتضح نهاية العام المالي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:37 م
الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
علياء فوزي - محمد يحيى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستعلن عن استراتيجية خفض الدين بمجرد اكتمالها، مضيفا "بدأنا بالفعل نطبق بعض عناصر الاستراتيجية، وترجمة ووضوح نتائجها ستظهر مع نهاية العام المالي الحالي"، مؤكدا: "نحن نتحرك بإيجابية على تخفيض الدين العام وأعبائه في الموازنة وهذا سيظهر بوضوح".

وأصاف "معيط"، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن الحكومة ستعلن فى يناير القادم عن التفاصيل الكاملة لطرح السندات الدولية المزمع طرحها الربع الأول من العام 2019.

وأشار الى أن وزارة المالية تستهدف طرح السندات في أسواق جديدة في أوروبا إضافة الى أسواق غير معتادة مثل الصين واليابان.

وكان وزير المالية أعلن في وقت سابق، أن مصر قد تطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الأول من 2019.

وتوقع وزير المالية ارتفاع حصيلة الدولة الضريبية العام الجاري بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية سواء فيما يتعلق بتحرير الدولار الجمركي أو تعديل قانون الضرائب على الدخل لجعل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة مستقلا عن باقي الايرادت الأخرى.

وأضاف أن تلك الإجراءات لم تتخذها الدولة بهدف زيادة الحصيلة لكن تستهدف من خلالها معالجة وضبط الممارسات الضريبية.
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