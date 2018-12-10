هل وجود الكلب في المنزل يمنع دخول الملائكة؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكلب إما أن يكون لمصلحة مثل كلاب الحراسة أو من كان كفيفا ويحتاج لمن يقوده فهذا اقتنائه جائز ولا شيء فى ذلك ولا ينقص من أجره شيئا.





وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال "هل وجود الكلب فى المنزل يمنع دخول الملائكة؟"، أن الكلاب المأذون في اقتنائها لا تمنع من دخول الملائكة المنزل ولا تنقص من الأجر، وكذلك الإنسان يأخذ أجرا على تربيتها وإطعامها، أما النوع الآخر من الكلاب التى يقتنيها الإنسان للزينة وليست لحاجة أصلية معتبرة فجمهور الفقهاء قالوا إن هذا حرام ولا يجوز ويترتب على اقتناء الإنسان عدم دخول الملائكة المنزل.



