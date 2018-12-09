فرج عامر يتحدى المحافظين: لا يملكون أي إحصائيات بعدد التكاتك بالمحافظات

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالإعلان عن الأعداد الحقيقية للتوك توك بمختلف محافظات ومدن ومراكز واحياء وقرى ونجوع مصر وعلى مستوى الجمهورية.



وقال "عامر" فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية: اتحدى ان يكون أي محافظ من الـ 27 محافظا على مستوى الجمهورية لديه إحصائية حقيقية بأعداد التوك توك داخل محافظته"، مشيرا الى أن اللواء محمود شعراوى اعلن عن ترخيص 222 ألف مركبة توك توك فى مختلف المحافظات حتى الآن ولكنى لم أر شخصيا اى لوحات بها أرقام على اى توك توك.



وأضاف المهندس محمد فرج عامر: "أريد ان اعرف الفرق بين التوكتوك الذى تم ترخيصه والتوكتوك غير المرخص وأريد معرفة العمر الذى يتم فيها السماح لقائد التوكتوك بقيادته" مؤكدا ان غالبية سائقى التوك توك من الاطفال الصغار.



وأشاد بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعدم ترخيص أى مركبات جديدة مؤقتا، مؤكدا أن وجود ظاهرة التوك توك بهذه الصورة السيئة أدى الى انصراف جميع أصحاب المهن والحرف إلى ترك مهنهم والتفرغ لقيادة التوكتوك، مطالبا بوضع شروط حاسمة لمنح تراخيص قيادة التوك توك.