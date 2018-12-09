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فن

رامي وحيد يبدأ تصوير دوره في مسلسل قيد عائلي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
أ ش أ
بدأ الفنان رامي وحيد تصوير أحداث دوره بالمسلسل الجديد (قيد عائلي) بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، بمشاركة الفنانة ميريهان حسين والفنان محمد محمود عبدالعزيز.

وقال وحيد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ تصوير دوره بالمسلسل، حيث يجسد شخصية هشام كامل الخولي، وهو صاحب جيم، متزوج من سمر، وتجسدها ميريهان حسين، والتي تشاركه في إدارة الجيم، مضيفا أنه من المقرر أن يواصل التصوير خلال الأيام القادمة دون توقف.

"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويضم عددا كبيرا من الفنانين، وعلى رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ومنة فضالي وأميرة هاني وكارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب، وينتمي لأعمال الـ 45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي.

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