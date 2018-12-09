الزمالك وبتروجت في الأسبوع الثامن عشر للدوري 28 ديسمبر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فريق الزمالك الأول لكرة القدم ونظيره بتروجت ضمن الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز الجمعة 28 ديسمبر الجاري في الساعة السادسة مساء بملعب بتروسبورت.



وكانت المباراة مقررة قبل ذلك لتقام يوم 23 ديسمبر الجاري.



يذكر: أن مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي جرت ضمن الأسبوع الأول يوم 31 يوليو الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي.

