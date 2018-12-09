وزير الاقتصاد الكاميروني: بلدنا مفتوح للصناع المصريين لتحقيق إستراتيجية النمو

اجتمع أعضاء لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي مع الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد والزراعة وإدارة الاراضي الكاميروني والوفد المرافق له في حضور السفير الكاميروني في القاهرة.



وعبر "ماي" عن خالص امتنانه لترتيب هذا اللقاء حيث إن بلاده تتطلع إلى التعاون والتكامل مع مصر في كافة المجالات التنموية ولا سيما الصناعية، وأوضح أن بلده الكاميرون تتمتع بموقع متميز بين دول إفريقية حبيسة مما يجعل منها مركزًا حيويًا للوصول إلى تلك الدول بالكثير من السلع والمنتجات بسهولة ويسر.



وكشف ماي عن احتياجات الكاميرون من أدوية وخدمات صحية وبنية تحتية وصناعات غذائية حيث إن موارد الدولة من المنتجات الزراعية وفيرة مع توافر الأراضي والمياه اللازمة، بالإضافة إلى الأمن الذي تنعم به الكاميرون حاليًا والقوانين والتسهيلات الاستثمارية التي استحدثتها الدولة مؤخرًا.



وبدوره تقدم شريف الجبلي بالشكر للوزير والوفد المرافق مؤكدًا اعتزام وفد من الاتحاد بزيارة الكاميرون في النصف الثاني من شهر مارس القادم، مؤكدًا حرص قطاع الصناعة في مصر استكشاف كافة الفرص المتاحة والتي ستثمر بالخير والنمو الازدهار للاقتصادين المصري والكاميروني وتحقيق طموحات الشعبين، وفي هذا الصدد وعد سفير الكاميرون بالقاهرة بتسهيل اجراءات تأشيرات الدخول لرجال الصناعة والأعمال المصريين لتوفير مزيد من اليسر في المعاملات.