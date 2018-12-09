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حوادث

ضبط 444 قطعة سلاح و209 قضية مخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:21 م
قطع سلاح
قطع سلاح
أ ش أ
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى ضبط 444 قطعة سلاح ناري وأبيض، و209 قضايا مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

أسفرت الحملات- التي شنها القطاع على مدار 24 ساعة، بمختلف مديريات الأمن- عن ضبط 185 قطعة سلاح ناري عبارة عن 19 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، وبندقية رصاص، و17 طبنجة، و116 قطعة فرد محلي الصنع، وأكثر من 290 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وتم ضبط 190 قضية مخدرات بإجمالي عدد متهمين بلغ 201 متهم بمضبوطات أبرزها 28 كجم "بانجو"، ونحو 20 كجم "حشيش"، وأكثر من 2 كجم "هيروين"، و15 جراما أفيون، وأكثر من 4 آلاف قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الإتجار في المواد المخدرة التخليقية تم ضبط 19 قضية مخدرات تخليقية بإجمالي 19 متهما، وبحوزتهم 980 جرام "إستروكس"، ونحو 515 جرام فودو، كما تم ضبط 83 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 32 حادثا متنوعا، فضلا عن ضبط 23 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وضبط 246 دراجة نارية مخالفة.
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