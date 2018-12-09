مصرع عروسين اختناقا بالغاز في أسيوط



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد مصرع عروسين اختناقا بالغاز داخل حمام شقتهما بمدينة القوصية.



على الفور انتقل ضباط المباحث والاسعاف وتبين مصرع “وليد،ع،ه، و”32سنة ، موظف و “تفاحه، م، ش “24سنة _حاصلة على ليسانس اداب من قرية ام القصور التابعة لمركز منفلوط ومقيمان بمركز القوصية" عروسان " اختناقا بالغاز داخل حمام شقتهما.



تم نقل الجثمانين الى مشرحة مستشفى القوصية المركزى.

لقى عروسان مصرعهما اختناقا بالغاز داخل حمام شقتهما بمدينة القوصية في أسيوط.