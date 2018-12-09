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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المياه والصرف بتكلفة 315 مليون جنيه

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:07 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة شبين القناطر. 

وبدأ "مرزوق" بتفقد توسعات محطة مياه شبين القناطر بطاقة 86 ألف م3/يوم، بإجمالي تكلفة 115 مليون جنيه ونسبة تنفيذ الأعمال المدنية 97% وميكانيكا 95%، وسيجرى الانتهاء منها وتسليمها نهاية الشهر الجاري. 

كما تفقد محطة صرف صحي قرى طحوريا وكفر طحوريا والقلزم والحسانية وتوسعات محطة معالجة شبين القناطر، والتي تعمل بطاقة 55 الف م3/يوم بتكلفة 200 مليون جنيه. 

وتبين للمحافظ أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة، 97% والميكانيكا 97% وشبكات الطرد 99%، وطرد 98%، ومن المقرر الانتهاء منها في أقرب وقت.

وخلال الجولة، أعطى المحافظ تعليمات بتكثيف الأعمال ومضاعفة الورديات لتسليم المشروعات، والتنسيق مع بقية الأجهزة التنفيذية لرصف وتمهيد الطرق إلى تلك المشروعات، والتأكيد على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني لخدمة المواطنين. 

وأشار إلى أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في توفير معيشة كريمة، لمواطني شبين القناطر والقرى التابعة لها.
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المياه والصرف بتكلفة 315 مليون جنيه
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المياه والصرف بتكلفة 315 مليون جنيه
محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المياه والصرف بتكلفة 315 مليون جنيه
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