تنفيذ 57 ألف حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار 24 ساعة، في تنفيذ 57 ألفا و664 حكما قضائيا متنوعا.



وشملت هذه الأحكام تنفيذ 224 حكما جنائيا، و14 ألفا و984 حكم حبس جزئي، وألفين و904 أحكام حبس مستأنف، كما تم تنفيذ 31 ألفا و144 حكما بالغرامة، و8 آلاف و408 أحكام مخالفة.



اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار باقي الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

