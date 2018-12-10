اليوم .. بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ وزارة التضامن اليوم الاثنين، العاشر من ديسمبر في صرف معاشات شهر ديسمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لـ1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.





وبحسب بيان، تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر، حيث اطمأنت الوزيرة إلى أن سير عملية صرف المعاشات تتم بسهولة ويسر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.





كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم أن إ جمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى "نهاية الأسبوع الاول من شهر ديسمبر الجاري" قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة اجمالية 6.07 مليار جنيها، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 ألف حالة بقيمة اجمالية 1.12 مليار جنيها، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة اجمالية 1.77مليار جنيه، بالإضافة الى 2.12 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.17 مليار جنيه.



