المرأة العربية تطلق كتابا عن يسرا مارديني

أطلقت منظمة المرأة العربية كتابا أعدته المنظمة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن البطلة (يسرا مارديني)، وهو كتاب مصور يسجل بطولة هذه السباحة السورية الشابة، التي اضطرتها ظروف الحرب في سوريا إلى مغادرة وطنها، وبدء رحلة لجوء سجلت خلالها بطولة نادرة حين ساهمت في إنقاذ 20 لاجئا من الموت غرقا في البحر، وواصلت كفاحها للخروج من اللجوء إلى التألق في الأولمبياد الدولية للسباحة عام 2016.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة المرأة العربية اليوم الأحد، للتعريف بمختلف فعاليات المؤتمر العام السابع للمنظمة الذي سوف يعقد في سلطنة عمان يومي 18-19 ديسمبر الحالي، ويحمل عنوان" التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة".



وقالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة - خلال المؤتمر- إن مسار "يسرا مارديني" يعتبر رسالة إلى كل فتاة في العالم تواجهها صعوبات لشد عزيمتها ودعوة لمواجهة التحديات من أجل تحقيق مستقبل أفضل.



وأشادت الدكتورة كيوان، بتعاون المفوضية السامية لشئون اللاجئين مع المنظمة لإنتاج هذا الكتاب الذي يدعو كل فتاة وكل امرأة ضحايا العنف في النزاعات المسلحة والحروب إلى النهوض والنضال من أجل كسر حلقة العنف والمساهمة في صنع السلام .. داعية كل صانع قرار على كافة المستويات بأن يكون للمرأة دور في مفاوضات السلام وفقا لقرار مجلس الأمن 1325.



وحول المؤتمر العام السابع للمنظمة، أوضحت كيوان ،أن المؤتمر ترأسه الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، ويهدف إلى تمكين المرأة العربية اقتصاديا واجتماعيا وإرساء قيم العدالة وتدعيم دورها في تحقيق السلام والعدالة والمواطنة وإلى لفت انتباه صانعي القرار والمعنيين في المنطقة العربية إلى العلاقة الوطيدة بين التمكين الاقتصادي للمرأة وبين ازدهار الدولة واستقرارها،



وأشارت إلى أن المؤتمر يشارك فيه وفود رسمية من الدول العربية برئاسة السيدات الأول لتلك الدول أو من ينوب عنهن، وخبراء دوليون وعرب وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية ذات صلة، ويقدم عددا من الأوراق البحثية (19 ورقة بحثية) ويجمع كوكبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين العرب .



وأوضح قيدار أيوب، مسؤول أول التنسيق الإقليمي بالمفوضية، أن الأزمة في سوريا أنتجت ما يقرب من 5 ملايين لاجئ إضافة إلى تواجد ما يعادل 6.5 مليون نازح داخلي وحوالي 12 مليون سوري في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.



وأشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة قامت بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية –إدارة المرأة والأسرة والطفولة- بإعداد مسودة أولى لاستراتيجية عربية حول الوقاية والاستجابة لمناهضة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الجنسي في حالات اللجوء، كما قامت المفوضية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتنظيم أول مؤتمر وزاري من نوعه حول قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية الواقع والمستقبل في مايو 2016.

