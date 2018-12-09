الناقد أحمد سعد الدين: ماجد الكدواني أفضل ممثل في 2018

قال الناقد أحمد سعد الدين، إن الفنان ماجد الكدوانى يعتبر أفضل ممثل فى عام 2018.



وأضاف في تصريحات لـ «صدى البلد»، "أن ماجد الكدوانى حقق نجاحا كبيرا فى فيلم طلق صناعى الذي شاركته البطولة فيه حورية فرغلى، وكان أداؤه مميزا ومختلفا".



وتابع: "وبعد طلق صناعى نافس ماجد الكدوانى بقوة من خلال فيلم تراب الماس وقدم دور اكثر من رائع وبأسلوب مختلف لذلك ارشح ماجد الكدوانى أفضل ممثل فى عام2018".