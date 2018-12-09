محافظ القليوبية يطالب بالاستفادة من طاقات طلاب المدارس ..صور

طالب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية مسئولى التعليم بالمحافظة بتعميم مبادرة حلوة بينا على جميع مدن ومدارس المحافظة للاستفادة من طاقات طلاب المدارس وتوظيفها لخدمة مجتمعهم.



وقال المحافظ خلال مشاركته حفل تدشين مبادرة "بنها حلوة بينا" بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية طب بنها بمدرسة الشبان المسلمين ان مبادرة حلوة بينا مبادرة مجتمعية يجب الاستفادة منها بجميع المراكز، وذلك فى إطار المسابقة التي أعلنتها المحافظة باختيار أجمل مدينة في القليوبية.



وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بعاصمة القليوبية مدينة بنها وظهورها بالشكل اللائق لأنها تعبر عن تقدم المحافظة في جميع المجالات سواء الخدمية أو التعليمية وغيرها، مشيرا إلى أهمية المبادرات المجتمعية ومشاركة رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد أن عام 2019 هو عام التعليم، لذلك لابد أن تتكاتف الجهود وتكثيف الأنشطة الطلابية وإقامة المبادرات التي يشارك فيها الطلاب بأنفسهم بحيث ننهض بالتعليم بالمحافظة باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.