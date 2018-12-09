محافظ شمال سيناء يفتتح معرض المشغولات البيئية بالعريش

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معرض احتفالية جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .



وتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفائزة بمسابقة "ابدعي وابتكري في حب الوطن" (جائزة الإبداع للمرأة السيناوية باسم السيدة سهير جلبانة رائدة العمل الأهلي بالمحافظة) والممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقالت اماني غريب مدير الجمعية إن إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة كان 130 فتاة فاز منهم 25 فتاة عن أعمال التراث والبيئة السيناوية.



وشهد الاحتفال تكريم الفائزين فى مسابقة الابداع للمرأة السيناوية بمنحهم شهادات تقدير ودروع ومبالغ مالية بجانب تكريم السيدة سهير جلبانة بدرع المحافظة والجمعية على دورها في مجال العمل الأهلي.