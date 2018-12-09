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محافظات

نقل الإشغالات المخالفة داخل حي المساعيد .. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
احمد صالح
قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش شمال سيناء، إنه تم الاتفاق مع القيادات التنفيذية بحي المساعيد بتحديد أماكن لنقل الإشغالات المخالفة بالحي إلى أماكن أخرى مناسبة، ولا تمثل مصدر شكوى مستقبلا .

وأضاف أنه تم الاتفاق على إخلاء العشوائيات من حول العمارات والحدائق العامة داخل الحي.

وأكد رئيس المدينة على إخلاء 17 إشغال بجوار سوق المساعيد لإنشاء مسجد بواسطة أبناء المساعيد، مشيدا بجهود القيادات الطبيعية والتي تعبر عن تصرف راق وحضاري.
نقل الإشغالات المخالفة داخل حي المساعيد .. صور
نقل الإشغالات المخالفة داخل حي المساعيد .. صور
نقل الإشغالات المخالفة داخل حي المساعيد .. صور
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