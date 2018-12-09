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فن

أمينة تتغزل في زوجها: أنت مثال للراجل اللي بجد

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت المطربة الشعبية أمينة صورة برفقة زوجها، ووجهت له رسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت تعليقًا على الصورة قائلة "ربنا يخليك ليا، شهادتي فيك مجروحة بس حبيت ولو مرة واحدة بس أعبر عن مدى احترامى وحبي ليك".

وأضافت: "انت مثال للراجل اللي بجد السند والدهر اللي بيؤمن بزوجته أنا الوحيدة اللي فاهمة وعارفة انت شايفني إزاي وقد إيه الحمد لله أن ربنا رزقني بيك يا أطيب وأحن وأجدع أب لولادي".

وتابعت "بحبك من زمان أو من ساعة ما كنت أنا فى المهد وربنا كتب اسمك على جبيني، ربنا يبعد كل حاجة وحشة عننا قادر يا كريم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله خير حافظ".

يُذكر أن المطربة أمينة تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الأيام المُقبلة
أمينة تتغزل في زوجها: أنت مثال للراجل اللي بجد
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