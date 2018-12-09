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اقتصاد

محرم يفوز بعضوية مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:15 م
محمد جمال محرم محمود
محمد جمال محرم محمود
علياء فوزي
عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الشرقية للدخان برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية العامة، وبحضور وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العمومية والمساهمين.

وجرى اختيار ممثل مساهمي القطاع الخاص، وأسفرت نتيجة الانتخابات بعد فرز أصوات المساهمين من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة عن حصول محمد جمال محرم محمود على ١٤٩.٤ ألف صوت وبناء عليه.

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين محمد جمال محرم عضوا بمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" ممثلا عن مساهمي القطاع الخاص بالانتخاب خلال الدورة الحالية ٢٠١٨/٢٠٢١.
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