تحقيقات النيابة في قتل خادمة أجنبية صديقها ببولاق الدكرور: ما دفعش الإيجار

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس النيابة، اليوم الأحد، بسرعة تحريات المباحث في قتل خادمة تحمل جنسية أجنبية، صديقها من ذات الجنسية داخل الشقة التي يقيمان بها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابسات الحادث.



تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمة ربطتها علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه بعدما سكنا مع بعضهما في شقة واحدة، مشيرة إلى أن المتهمة اتفقت مع المجني عليه على تقاسم إيجار الشقة فيما بينهما، ونصيب كل منهما 250 جنيها ليتقاضي مالك العقار مبلغ 500 جنيه شهريا.



أكملت التحقيقات أن الشاب كان يعمل في مصنع أسماك بمدينة بدر، والفتاة تعمل كخادمة بشقة بمصر الجديدة، لكن الشاب طرد من عمله منذ شهرين، وتحملت الفتاة كافة النفقات المعيشية حتى نصيبه من الإيجار، حتى حضر أمس مالك العقار لشقتهما وطالبهما بدفع القيمة الايجارية للشهر المنقضي وغادر تاركهما يتصارعان حول من سيقوم بالدفع هذه المرة.



وقال مالك العقار إنه بعدما طالبهما بالإيجار، سمع صوت صراخ للفتاة، وبعد دقائق انقطع الصوت، فقرر استطلاع الأمر وبطرق باب الشقة ودخوله تفاجأ بالفتاة في حالة انهيار والشاب بجوارها جثة هامدة فأسرع بابلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور .



تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا بمقتل شاب يحمل جنسية أجنبية داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور وتبين ان صاحب عقار فى منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، ابلغ بوفاة شاب داخل الشقة بعد تشاجره مع صديقته، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن الشقة تقع فى الطابق الرابع، مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ، وأن المتوفي وصديقته الاثنين يحملان جنسية أجنبية، واستأجرا الشقة منذ 6 أشهر، وأن المشتبه فيها بارتكاب الجريمة، كانت على علاقة غير شرعية بالمجني عليه.



أشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث إلى أن الشاب حضر من دولته منذ 6 أشهر، ويعمل فى احد المصانع بمنطقة بدر، وتعرف على صديقته "خادمة"، فى العقد الثالث من عمرها، تعمل خادمة بمنطقة مصر الجديدة، وتحمل ذات الجنسية، واستأجر الاثنان شقة بمنطقة كفر طهرمس وأقاما سويا ويوم الجريمة، نشبت بينهما مشاجرة بسبب عدم دفعه نصيبه من قيمة الإيجار 250 جنيها بعدما ترك عمله واضافت التحريات انه عقب مطالبة صاحب العقار لهما بقيمة الإيجار طلبت الفتاة من صديقها دفع المبلغ فرفض بحجة انه ليس لديه أي اموال لانه لا يعمل فى تلك الفترة، وتشاجرا فتعدي الشاب عليها بالضرب وبادلته المتهمة الضرب ثم قامت بخنقه ليسقط قتيلا.

