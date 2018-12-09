نشوى مصطفى ناعية الراحل أحمد السيد: سلم لى على أبويا لحد ما أجي

قامت الفنانة نشوى مصطفى بنعي الفنان والمنتج الراحل أحمد السيد الذي وافته المنية اليوم الأحد، وذلك من خلال منشور لـ «نشوى» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت نشوى مصطفى قائلة: «ليه يا احمد كده - ليه ياصاحبى تعمل فيا كده - يا أحمد انت وعدتنى انك حتقوم بالسلامة - لسه كان عندنا أحلام تانية وعدتنى انك جنبى - حارجع تانى لوحدى - انت اكتر حد ساعدنى افرح - انا عارفة انك فى الاجمل والارقى والأطيب عند الرحيم الغفور - وسبحانه طهرك بمرضك من أي ذنب بإذن الله ياغالى - طيب سلم لى على ابويا بقى لحد ما أجي لكم - وجعتنى اوى - إنا لله وإنا اليه راجعون».



كان المنتج الفني أحمد السيد، تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخل على أثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.



وتشيع جنازة الراحل أحمد السيد، ظهر غد الاثنين من مسجد المشير طنطاوي، على أن يقام العزاء مساءً بمسجد عمر مكرم.