أجمل شرطية في ألمانيا تثير الجدل على السوشيال الميديا.. صور

حظيت الشرطية الألمانية، أدريانه كولزار، بشهرة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها نظرا إلي جمالها الفائق واهتمامها بقوامها الرياضي فضلا عن تقديمها المتواصل لنصائح غذائية من أجل نظام صحي سليم.



وبلغ عدد متابعيها علي موقع التواصل، انستجرام، أكثر من نصف مليون شخص، مما دفع شركات الملابس الرياضية العالمية و شركات مستحضرات التجميل إلي التهافت للتعاقد معها وعرض منتجاتها.



وتقوم الشقراء التي أطلق عليها" أجمل شرطية في ألمانيا" بمشاركة متابعيها بصورلها من داخل صالة الألعاب الرياضية وبملابس السباحة، بحسب ما نشرته صحيفة، دي تسيت، الألمانية.





وكانت أدريان قد حصلت على إجازة لمدة 6 أشهر دون أجر من عملها كشرطية من أجل التفرغ لحبها كعارضة أزياء علي مواقع التواصل، إلا أن بعد أن قاربت أجازتها علي الانتهاء فبات ضروريا أن تحسم أمرها إما أن تعود لممارسة عملها كشرطية بدوام كامل بدءا من يناير 2019، أو تظل عارضة وتترك الشرطة نهائيا.