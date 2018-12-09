زعيم الأغلبية يوافق على تغليظ العقوبات على المتلاعبين بقوت الشعب

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على تغليظ العقوبات لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن المصري، مشيرا الى أن بعض المتلاعبين والمحتكرين يستخدمون أساليب جديدة للغش.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.



